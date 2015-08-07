В Україні до 2020 року хочуть скасувати держмонополію на виробництво спирту

Заводи державного монополіста на ринку етилового спирту компанії «Укрспирт» після прийняття рішення про приватизацію підприємства продаватимуться окремо, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі у ході онлайн-конференції у Facebook.

«Поки що "Укрспирт" у списку підприємств, заборонених до приватизації. Мінагро підготувало проект закону про виключення "Укрспирту" зі списку заборонених. Спиртзаводи продаватимуться окремо», - говориться в повідомленні.

Також в Мінекономрозвитку зазначили, що уряд має намір до 2020 року лібералізувати ринок і скасувати монополію держкомпанії на виробництво спирту.

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Як повідомляв УНІАН, плановий внутрішній аудит у державному підприємстві «Укрспирт» і підконтрольних йому місцях проведення діяльності виявив фінансові порушення на загальну суму понад 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створене на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».