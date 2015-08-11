Україна отримає дозвіл на експорт соняшникового шроту в Китай до кінця серпня

«Дозвіл на це (експорт соняшникового шроту в Китай – УНІАН) ми отримаємо до кінця серпня. До кінця серпня у нас буде можливість для наших виробників забезпечувати експорт з України до КНР білкових кормів на основі рослинних компонентів – шроту соняшникового», - сказала вона.

Заступник міністра також зазначила, що в ході візиту в Китай робочої групи Мінагропроду обговорювалося питання отримання дозволу на експорт до цієї країни соєвого шроту. Крім цього, Рутицька повідомила, що Україна і Китай обговорюють можливість спільного будівництва заводів з грануляції макухи.

«Ми говорили про можливість будівництва спільних заводів з грануляції макухи і експорту вже гранульованої макухи (в Китай – УНІАН)», – уточнила Рутицька.

Читайте такожУкраїна може збільшити річний експорт зерна до 36 мільйонів тонн

Як повідомляв УНІАН, у травні представники китайської делегації проінспектували українські потужності з виробництва перероблених білкових кормів на основі рослинних компонентів, відзначивши високий рівень технологій і систем виробництва. Мінагропрод зазначав, що українські підприємства готові забезпечити постачання шроту в Китай в достатніх обсягах і відповідної якості. За прогнозами експертів, обсяги експортних поставок українського шроту в Китай можуть досягти близько 1 млн тонн. У минулому маркетинговому році (МР, вересень 2013 – серпень 2014) виробництво шроту в країні становило 4,5 млн тонн, а в поточному МР, як очікують експерти, скоротиться до 4,1 млн тонн. При цьому внутрішнє споживання в Україні становить всього 0,5-0,6 млн тонн.