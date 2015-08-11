До кінця серпня в "Укрспирті" одночасно запрацюють 22 заводи

У результаті конкурсу в серпні 2015 року Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» допустило до роботи 22 заводи, що перебувають у складі концерну. Ще в січні 2015 року працюючих підприємств налічувалося майже втричі менше.

«Пропуски на роботу отримали найбільш ефективні підприємства, що демонструють високі показники. В першу чергу враховувалося те, наскільки вдалося знизити собівартість одного декалітра продукції, та які енергоощадні та інші економні технології при цьому застосовувалися, - зазначає в. о. директора ДП «Укрспирт» Роман Іванюк. – На сьогоднішній день вже можна констатувати, що в цілому по ДП «Укрпсирт» використання сировини на одиницю продукції знизилося на 22%. Це відбулося за рахунок скорочення операційних та адміністративних витрат, виключення корупційних схем при закупівлі сировини та на підприємствах. У результаті прибутковість на одиницю продукції зросла на 335%».

Нагадаємо, за 7 місяців 2015 року обсяги виробництва етилового спирту по ДП «Укрспирт» становили 4543,9 тис. дал., горілки та лікеро-горілчаних виробів - 136,4 тис. дал.