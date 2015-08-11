Україна більш ніж удвічі збільшила експорт сільгосппродукції в Китай

Експорт української сільгосппродукції до Китайської Народної Республіки в січні-червні поточного року в грошовому вираженні зріс у 2,1 разу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 783,3 млн дол.

Відповідні дані містяться в підготовленій Міністерством аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) інформаційній довідці про основні показники торговельно-економічного співробітництва між Україною та КНР у галузі сільського господарства.

При цьому в Мінагропроді зазначають, що загальна сума товарообігу сільгосппродукції між Україною і Китаєм в першому півріччі поточного року становила 832,4 млн дол., що на 84,3% більше, ніж у січні-червні минулого року. За даними міністерства, Україна переважно експортувала в Китай зернові культури та соняшникову олію, в той час як в зворотному напрямку слідували відходи харчової промисловості, тютюн і тютюнові вироби, кава, чай, прянощі, смоли, желатин і овочі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава Мінагропроду Олексій Павленко неодноразово заявляв про плани міністерства працювати над збільшенням продовольчого експорту в Китай.

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За інформацією Мінагропроду, в 2014 році експорт української сільгосппродукції в Китай зріс на 58% порівняно з 2013 роком – до 767,3 млн. дол. Таким чином, частка продукції агропромислового комплексу в структурі загального товарообігу України і КНР в 2014 році становила 29%.