Яценюк доручив детінізувати ринок зерна

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фіскальній службі перевірити ринок зерна і приділити увагу зростанню випадків закупівлі зерна у агровиробників за готівку. Відповідне доручення Яценюк дав під час засідання уряду.

«У нас почастішали випадки закупівлі зерна нового врожаю за готівкові кошти. Причому іноді ціна вища, ніж за безготівковим розрахунком. Це схема або з відмивання коштів, або будь-яка інша схема, зокрема, за ухилення від сплати ПДВ, - сказав Яценюк. – І тому я доручаю ДФС разом з операторами ринку вжити необхідних заходів для детінізації цього ринку, і визначити, що відбувається на ринку закупівлі зернових і чому такі обсяги готівки заходять на ринок».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Україні почалося збирання врожаю ранніх зернових культур. За інформацією Мінагропроду, зерновий клин в Україні в 2015 році становить 14,8 млн га, з якого 7,9 млн га – озимі, 6,9 млн га – ярі культури.

Українські аграрії до 7 серпня намолотили 34 млн тонн зернових.

Мінагропрод прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 млн тонн, при цьому експорт зерна в поточному маркетинговому році (липень 2015 року – червень 2016 року) може становити 34-37 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.