Українські аграрії вже намолотили 36 мільйонів тонн зерна

Згідно з повідомленням, середня врожайність культур зафіксована на рівні 36 ц/га, що на 0,2 ц/га менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

При цьому пшениці зібрано 26,4 млн тонн (з площі 6,7 млн га), жита – 349 тис. тонн (138 тис. га), ячменю – 8,5 млн тонн (2,8 млн га), вівса – 417 тис. тонн (181 тис. га), гороху – 392 тис. тонн (168 тис. га).

Крім того, намолочено 1,7 млн тонн насіння ріпаку з площі 671 тис. га.

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Найвища врожайність зернових, за даними Мінагропроду, спостерігається у Хмельницькій – 52,9 ц/га, Черкаській області – 48,8 ц/га, Івано-Франківській – 47 ц/га, Київській – 46 ц/га і Тернопільської області – 46,2 ц/га.

При цьому найбільший вал зерна до 12 серпня зібрано в Одеській – 3 млн тонн, Дніпропетровській та Харківській – по 2,8 млн тонн, Запорізькій – 2,6 млн тонн, Миколаївській і Херсонській – по 2,4 млн тонн, а також у Вінницької області – 2,3 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 млн тонн, при цьому експорт зерна в поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016) може становити до 36 млн тонн.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.