Росія слідом за прибалтійськими вводить заборону на польські шпроти

Росія з 14 серпня вводить заборону на імпорт шпрот з Польщі, повідомляє Росспоживнагляд.

Читайте такожРосія заявила про розширення продуктового ембарго, в тому числі на Україну«Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що при здійсненні державного нагляду за обігом харчової продукції при неодноразових дослідженнях рибної консервованої продукції - "Шпроти в оливковій олії»... (Польща)" виявлені порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів: за органолептичними показниками і через невідповідність заявленій інформації на етикетці за показниками харчової та енергетичної цінності, а також вмісту поліненасичених жирних кислот", - йдеться в повідомленні.

Заборона торкнеться тільки одного польського виробника — Graal S. A.

Раніше Росія ввела заборону на ввезення латвійських шпрот. Єврокомісія заявила, що це рішення суперечить нормам СОТ.