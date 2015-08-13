Дев'ять кримських винзаводів опинилися під загрозою закриття

Дев'ять виноробних підприємств анексованого Криму можуть припинити свою діяльність з 1 січня 2016 року, повідомив нелегітимний директор Кримського бюро винограду і вина Дмитро Волошенко, передають "Новини Криму".

За його словами, йдеться про підприємства, які закуповують виноград і працюють на орендованому обладнанні. В окупованому Севастополі це Інкерманський завод марочних вин «Золота балка» і «Качинський+», в окупованому Криму – «Діоніс», «Алеф Виналь», Феодосійський завод коньяків та вин, коньячний дім «Коктебель», агрофірма «Заповітне» і «Бурлюк».

Читайте такожКабмін схвалив новий пакет санкцій проти Росії і відправив їх у РНБОЗ 1 січня у зв'язку із закінченням перехідного періоду для виноробів в анексованому Криму починають діяти норми закону, згідно з яким робота на орендованому обладнанні загрожує скасуванням ліцензії та конфіскацією продукції. Винороби просять продовжити перехідний період та дозволити приватизацію майна виноробень.