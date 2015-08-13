Росії "не сподобалася" українська яловичина: поставки вже обмежені

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) ввела посилений контроль щодо продукції українського підприємства «Агропродукт», що поставляє в РФ яловичину.

Згідно з приписом відомства, посилений контроль введений з 10 серпня.

Читайте такожРосія заявила про розширення продуктового ембарго, в тому числі на УкраїнуЯк йдеться в документі, причиною зазначеного рішення є виявлення в яловичині, поставленій на територію РФ «Агропродуктом», заборонених і шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2014 року Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд істотно посилили тиск на українських експортерів, обмеживши або повністю заборонивши ввезення рослинної і молочної продукції, сиру, сирних і сироподібних продуктів, свинини і продуктів з неї, м'яса птиці, кондитерської продукції, рибних консервів, соків, алкоголю та пива.

Довідка УНІАН. Компанія «Агропродукт» (Тернопільська обл.) заснована у 1997 році на базі Росохачського консервного заводу. Виробничі потужності підприємства складають 50 тонн переробки м'яса в зміну. Холодильні ємності розраховані на 500 тонн одноразового зберігання продукції, передбачена комплексна переробка великої рогатої худоби і м'яса.