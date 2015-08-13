Росія розширила продембарго на Україну – набуде чинності після запуску вільної торгівлі з ЄС

РФ розширила продовольче ембарго на Україну, воно набуде чинності в разі застосування економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив на засіданні російського уряду прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

«Що стосується України. Заборона на ввезення сільгосппродукції набуде чинності тільки в разі застосування урядом цієї країни економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яку Київ уклав у червні минулого року. Ми домовлялися дати певний час, до 1 січня наступного року, для вирішення питань економічного регулювання. Після завершення цього терміну, якщо ми не зможемо домовитися за посередництва Європейського Союзу, а жодних ознак цього я не бачу, набудуть чинності раніше прийняті документи, які встановлюють для України звичайний режим торгівлі й ембарго на продовольство. Ось такі рішення», - повідомив Медведєв.

Він наголосив, що до держав Євросоюзу, а також Австралії, Канади, Норвегії та США, з яких у серпні 2014 року було заборонено поставки деяких видів сільгосппродукції, додався цілий ряд країн, крім України: Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн.

«Ці держави приєдналися до рішення Євросоюзу про продовження антиросійських санкцій. Вони аргументують своє рішення тим, що зобов'язані ввести ці санкції через різного роду угоди з ЄС. Але ця позиція лише почасти справедлива. Хочу зазначити, що ряд держав, у яких є аналогічні угоди з ЄС, санкції проти РФ не беруть участі», - сказав він.

Медведєв переконаний, що приєднання до санкцій - «це усвідомлений вибір, який означає готовність до заходів у відповідь з нашого боку, яких і вжито».

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія й Україна підтримали продовжені економічні санкції ЄС проти РФ.

4 серпня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія опрацьовує питання розширення продовольчого ембарго на нові країни.