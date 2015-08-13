Окупований Крим через дефіцит води втрачає врожай

Кримське управління МНС попереджає про загрозу загибелі сільгоспкультур через недостатність вологи і спеку, пишуть «Крим.Реалії».

«Зберігається ймовірність погіршення стану і загибелі сільськогосподарських культур у зв'язку з недостатньою вологозабезпеченістю ґрунтів і високими денними температурами», – йдеться в повідомленні відомства в четвер, 13 серпня.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року, постачання води на півострів припинили.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії до 12 серпня зібрали урожай на площі 10 млн га, намолотивши 36 млн тонн зернових і зернобобових культур.