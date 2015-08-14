Сільгоспвиробництво в Україні впало на 3,5%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 3,5%, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, падіння виробництва в сільгосппідприємствах та домогосподарствах населення за звітний період становило 3,9% і 3,1% відповідно.

У той же час, у липні 2015 року, за інформацією Держстату, обсяг виробництва сільгосппродукції зріс на 1,9% порівняно з липнем минулого року. Порівняно з червнем поточного року сільгоспвиробництво зросло в 3,9 разу.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання сільгоспвиробництва в Україні в 2014 році становило 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах минулого року зросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%.