Москва вирішила "насолити" Пекіну: пропонує знищувати "контрафактний" мед із Китаю

Контрафактний мед з Китаю необхідно знищувати, заявив «Російській службі новин» помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко, передає РСН.

За його словами, в Росію надходить багато неякісного меду саме з південно-східної Азії.

«Виявляти таку продукцію і безжально знищувати, бити по кишені виробників фальсифікату. Рішення буде прийнято в досить швидкий час, тому що проблема назріла», — сказав Алексєєнко.

Читайте такожУ Росії запропонували знищувати фальсифіковані продукти так само, як і санкційніЧиновник додав, що після припинення постачань контрафактного меду зі східних країн, звільнену нішу займе якісний російський продукт. «Коли піде контрафактний мед, цінова ситуація буде досить стабільна. Якщо частка цього неякісного меду велика, то це може позначитися перший час і на цінах, цілком можливо, що вони виростуть», — додав Алексєєнко.

У цьому році російські бджолярі відзначають різке зниження збору меду в більшості регіонів країни. Експерти вважають, що це може призвести до різкого збільшення кількості реалізованого фальсифікату.

За прогнозами фахівців бджолярської компанії «Тенторіум», в 2015 році в Росії буде зібрано не більше 50% від урожаю минулого року.