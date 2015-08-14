КМУ витратить 33 мільйони гривень на реорганізацію ветфітослужби і сільгоспінспекції

Кабінет міністрів України виділив Державній ветеринарній і фітосанітарній службі (Держветфітослужба) 18,8 млн грн для забезпечення заходів, пов'язаних з реорганізацією відомства.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду № 821-р від 12 серпня 2015 року.

Іншим своїм розпорядженням (№ 822-р) Кабмін також виділив 14,2 млн грн Державній інспекції сільського господарства (Держсільгоспінспекція) для проведення заходів, пов'язаних з її ліквідацією.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи органів виконавчої влади Кабінет міністрів України у вересні минулого року прийняв рішення про ліквідацію Держсільгоспінспекції та створення на базі Держветфітослужби, Держспоживінспекції та Держсанепідемслужби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.