Окупанти в Криму вирішили порахувати у фермерів поголів'я худоби і птиці, не чекаючи сільгоспперепису - ЗМІ

В окупованому Росією Криму з 1 вересня розпочнеться обхід об'єктів сільськогосподарського перепису, передає Крим.Реалії з посиланням на прес-службу російської "адміністрації Євпаторії".

«З 1 по 15 вересня 2015 року почнеться обхід об'єктів сільськогосподарського перепису, а саме – приватного сектору міст і селищ міського типу, садово-городницьких товариств реєстраторами для уточнення відомостей щодо них», – йдеться в повідомленні.

При цьому реєстратор повинен підтвердити свій статус не тільки пред'явивши посвідчення, а й паспорт.

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Питання при обході дворових господарств стосуватимуться наявності земельної ділянки, її площі, а також поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці.

У прес-службі пояснили, що це підготовчі роботи до проведення Всеросійського сільськогосподарського перепису 2016 року.

У євпаторійській адміністрації зазначають, що «від отримання точної інформації про стан справ у сільському господарстві багато в чому залежить обсяг фінансової підтримки галузі, розвиток агропромислового комплексу Криму».

Як повідомлялося, всеросійський сільськогосподарський перепис пройде в Криму з 1 липня по 15 серпня 2016 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам новітнє озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.