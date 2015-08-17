Росспоживнагляд виявив в американських винах пестициди
Російська федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів вилучила з обігу кілька партій американських вин.
Як повідомляється на сайті відомства, йдеться про червоне сухе вино Geyser Peak Merlot (виробник Geyser Peak Winery), солодке біле вино Crane Lake Moscato (виробник Crane Lake Cellars) і напівсухе біле вино Gnarly Head Chardonnay (виробник Dellicato Family Vineyards), передає Бі-бі-сі.
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За результатами експертизи у вині Gnarly Head Chardonnay виявлено підвищений вміст фталатів, повідомили в Росспоживнагляді.
У винах двох інших виробників виявлені фталати і пестицид бифеназат в концентраціях, що перевищують встановлені нормативи.
Бифеназат використовується при вирощуванні винограду для боротьби з рослинноягідними кліщами.
Фталати, за інформацією Росспоживнагляду, "відносяться до 1-го класу небезпеки за санітарно-токсикологічним показником".
Вони можуть "викликати функціональні, а в подальшому і органічні зміни в центральній і периферичній нервовій системі, ендокринній системі, а також онкологічні захворювання і проблеми з безпліддям", йдеться на сайті відомства.