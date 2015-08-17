Росспоживнагляд виявив в американських винах пестициди

Як повідомляється на сайті відомства, йдеться про червоне сухе вино Geyser Peak Merlot (виробник Geyser Peak Winery), солодке біле вино Crane Lake Moscato (виробник Crane Lake Cellars) і напівсухе біле вино Gnarly Head Chardonnay (виробник Dellicato Family Vineyards), передає Бі-бі-сі.

Читайте такожРосія за один день знищила понад 250 тонн санкційних продуктів

За результатами експертизи у вині Gnarly Head Chardonnay виявлено підвищений вміст фталатів, повідомили в Росспоживнагляді.

У винах двох інших виробників виявлені фталати і пестицид бифеназат в концентраціях, що перевищують встановлені нормативи.

Бифеназат використовується при вирощуванні винограду для боротьби з рослинноягідними кліщами.

Фталати, за інформацією Росспоживнагляду, "відносяться до 1-го класу небезпеки за санітарно-токсикологічним показником".

Вони можуть "викликати функціональні, а в подальшому і органічні зміни в центральній і периферичній нервовій системі, ендокринній системі, а також онкологічні захворювання і проблеми з безпліддям", йдеться на сайті відомства.