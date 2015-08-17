Росіян чекає новий сплеск цін: постачальники вже повідомляють про це торговим мережам

У Росії постачальники продуктів харчування почали повідомляти мережі про підвищення цін з ряду категорій, пишуть «Известия».

Крім того, від ритейлерів вимагають знову, як минулої зими, скоротити терміни розгляду та прийняття нових прайсів — з 45 днів до 14. Магазини зізнаються, що з посиланням на курс долара нові цінники їм виставляють постачальники хлібобулочних виробів, овочів, фруктів, алкоголю, побутової хімії.

Читайте такожMoody's прогнозує поглиблення рецесії економіки РосіїУ галузевій асоціації виробників і постачальників продовольчих товарів «Руспродсоюз» констатують, що підстави для зростання цін є. Але запевняють, що поки від торгових мереж не вимагають переглядати терміни розгляду та прийняття нових розцінок.

Директор з розвитку «Руспродсоюзу» Дмитро Востріков зазначає, що собівартість більшості російських продуктів сильно, прямо або побічно, залежна від курсу іноземної валюти, так як значна частина упаковки, сировини, інгредієнтів, обладнання — імпортна.

За останні два місяці російська національна валюта подешевшала з 49,2 рублів за долар до 65 рублів, з 55 рублів за євро — до 72 рублів. Ослаблення рубля, як і в кінці 2014 року, пов'язано з падінням цін на нафту на світовому ринку.