Росіянам обіцяють замінити українське сало південноамериканським і китайським

Росія розширила продембарго на Україну / Фото УНІАН

Росія не залишиться без українського сала, оскільки Україна не постачає його, а імпортує свинину, сказав в інтерв'ю "Російській газеті" міністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов, пишуть «РИА Новости».

Уряд РФ в четвер оголосив про поширення продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції Заходу, на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і Україну (на останню з відстрочкою).

У прес-релізі кабінету міністрів вказувалося, що під час прийняття рішення про розширення заходів у відповідь на окремі держави враховувалася "ступінь їх залученості в санкційний режим проти РФ".

"Справа в тому, що Україна не постачає сало в Росію, а ввозить свіжоморожену свинину. І частка цієї країни в загальному обсязі поставок свинини на наш ринок становить лише близько 4%", - сказав Ткачов.

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Він додав, що "ці обсяги впевнено можуть замістити вітчизняні виробники чи інші країни, наприклад Бразилія, Китай, Чилі".