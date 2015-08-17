Cargill інвестує $130 мільйонів у зерновий термінал в порту "Южний"

Міністерство інфраструктури України підписало з американською сільськогосподарською компанією Cargill меморандум про намір інвестувати 130 мільйонів доларів в реалізацію проекту зернового терміналу в одному з найбільших портів України морському торговому порту "Южний" (Одеська область).

Як повідомила прес-служба міністерства, меморандум підписали генеральний директор Cargill Мартін Шульдт, голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Андрій Амелін та директор стивідорної компанії "МВ Карго" Олександр Примак.

Згідно з угодою, компанія Cargill зобов'язується придбати 51% перевантажувального терміналу, який у порту "Южний" побудує "МВ Карго". При цьому, за умовами меморандуму, АМПУ зобов'язується виконати днопоглиблення в порту. Як уточнили представники Мінінфраструктури, строки (черговість) виконання днопоглиблюваних робіт в меморандумі не зазначені.

"Україна має потужний потенціал в сільськогосподарському секторі, який найближчим часом буде лише зростати. Щоб мати можливість обробляти більше вантажів, Cargill потребує додаткової інфраструктури. Будівництво терміналу в порту "Южний" дозволить нам відправляти звідти на експорт до 70% нашого українського вантажопотоку зернових", - цитує прес-служба гендиректора Cargill Мартіна Шульдта.

За інформацією міністерства, термінал дозволить Cargill здійснювати перевалку зернових, продуктів їх переробки та інших вантажів з пропускною здатністю першої черги будівництва до 5 мільйонів тонн на рік, з її наступним збільшенням ще на 2-4 мільйона тонн.

У відомстві також повідомили, що наступним етапом після підписання меморандуму стане спільна розробка договору про співпрацю, який визначить терміни виконання і технічні параметри проекту, а також обов'язки сторін. Підписання договору стане можливим після того, як Cargill увійде в капітал "МВ Карго" шляхом підписання акціонерного угоди. Запуск терміналу попередньо запланований на 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив про підписання з Cargill меморандуму про збільшення інвестицій в інфраструктуру порту "Южний" і будівництво зернового терміналу на суму близько 100 мільйонів доларів.

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Довідка УНІАН. Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестують в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу. Компанія займається продажем зерна, олії, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички та інше. Крім того, компанія є великим виробником сільськогосподарської продукції.

Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року. Представництво координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами.

Морський торговий порт "Южний" (Одеська область) - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований 1978 року та розташований на березі Аджаликського лиману. Це самий глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.