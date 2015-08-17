Білорусь через чуму свиней обмежила постачання свинини з Полтавської області

Республіка Білорусь з 18 серпня ввела тимчасове обмеження на ввезення свиней, свинини та продуктів її переробки, вироблених в Полтавській області, через спалахи африканської чуми свиней (АЧС), повідомила прес-служба Департаменту ветеринарного та продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі.

Як наголошується в повідомленні, тимчасові обмеження введені у зв'язку з інформацією про спалах АЧС в Полтавській області, яку надало Міжнародне епізоотичне бюро 11 серпня.

Забороні на ввезення підлягають живі свині, м'ясо свиней, в тому числі диких кабанів, шкіряна, копитна і кишкова сировина та низка іншої продукції свинарських господарств області. Заборона також стосується обладнання для транспортування, утримання, забою та обробки свиней та сировини тваринного походження.

Також скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення на територію Білорусі вищевказаних товарів з Полтавської області.

Раніше білоруська сторона також ввела заборону на постачання свинини з Київської, Житомирської, Чернігівської та Рівненської областей.

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Як повідомляв УНІАН, вперше випадки падежу тварин від АЧС в Україні були зафіксовані 2012 року в Запорізькій області. У 2014 році в Україні були зафіксовані випадки захворювання диких кабанів та свиней на АЧС в Луганській, Чернігівській та Сумській областях. Тоді Білорусь також обмежила ввезення свинини з України.

За інформацією Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, з 2012 року в нашій країні зареєстровано 35 випадків АЧС, в тому числі 18 з початку 2015 року. 28 липня фахівці Держветфітослужби виявили вірус АЧС на одному з найбільших свинокомплексів в країні - агрокомбинате "Калита". Підприємство знищило і утилизировало 62,7 тисячі свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба не становить загрози.