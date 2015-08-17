Нотаріуси отримають електронний доступ до земельного кадастру України

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) у рамках урядової політики розширення доступу до Державного земельного кадастру (ДЗК) запустила електронну послугу надання приватним та державним нотаріусам доступу до земельного кадастру для видачі з нього витягів.

Про це повідомив голова Держгеокадастра Максим Мартинюк в ході презентації електронного послуги в понеділок.

"Уряд ухвалив постанову про можливості надання приватним та державним нотаріусам послуги доступу до Державного земельного кадастру і сьогодні воно набуло чинності, сьогодні ми підключили першого нотаріуса в Україні до цієї системи", - сказав Мартинюк.

Він також повідомив, що на даний момент заяви на отримання доступу до бази даних Державного земельного кадастру України для надання виписок про земельні ділянки надали майже 100 нотаріусів.

За його словами, нотаріуси отримують доступ до кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису. Послуги по підключенню до кадастру і технологічного супроводу такого доступу надаються адміністратором кадастру на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

При цьому, Мартинюк додав, що Держгеокадастр має намір підключити до земельного кадастру України близько 5 тисяч нотаріусів.

"Ми розраховуємо в цілому і, виходячи з того, що нотаріусів у нас, якщо не помиляюся, 6,5 тисяч, то ми підключимо, коли цей процес майже завершиться, десь 4-5 тисяч нотаріусів", - повідомив чиновник.

Як повідомила присутня в ході презентації приватний нотаріус Людмила Мельник, для неї вартість підключення до послуги, включаючи всі витрати, склала близько 8 тисяч гривень.

"150 доларів коштував модуль цифрового підпису – УНІАН) і 900 гривень – програмне забезпечення, плюс договір з ДЗК - 3,7 тисячі гривень", - зазначила вона, додавши, що після підключення до кадастру термін отримання виписки скоротився до 5 хвилин, а вартість послуги залишилася на колишньому рівні - 53 гривні.

Читайте такожДержгеокадастр з 1 липня запустить електронний сервіс на замовлення виписок про земельні ділянки онлайн

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Кабінет міністрів України постановою № 457 затвердив порядок забезпечення доступу нотаріусів до державного земельного кадастру.

При цьому, відповідно до порядку ведення ДЗК, затвердженим Кабінетом міністрів постановою №1051, функції адміністратора ДЗК виконує державне підприємство Госгеокадастр за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Верховна Рада 5 березня 2015 року надала нотаріусам право користування ДЗК при вчиненні нотаріальних дій щодо земельних ділянок. Крім того, нотаріусам надано можливість здійснювати державну реєстрацію похідних майнових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.