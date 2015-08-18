Мінекономрозвитку: урожай зерна цього року становитиме 59 мільйонів тонн

Як йдеться в повідомленні міністерства, скорочення врожаю зерна очікується внаслідок скорочення площ посіву ярих культур, а також незначного зниження врожайності зернових.

«Прогнозується, що в результаті скорочення площ сівби ярих культур (станом на 01.06.2015 зменшення на 6,4%) при незначному скороченні врожайності зернових культур («мінус» 0,6% станом на 01.08.2015) наприкінці року динаміка рослинництва трохи погіршиться (врожай зернових очікується на рівні 59,1 млн тонн проти 63,9 млн тонн в 2014 році)», - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

Водночас, у відомстві очікують, що в тваринництві збережеться порівняно стабільна негативна динаміка. В основному - через відсутність виробничої активності підприємств у зоні АТО, зокрема, в птахівництві, а також через низьку рентабельність та попит.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 серпня українські аграрії зібрали 36 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі близько 10 млн га.

Мінагропрод прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 млн тонн, при цьому експорт зерна в поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016) може становити до 36 млн тонн.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.