Кабмін пропонує скасувати ліцензії на експорт-імпорт алкоголю та сигарет

Кабінет міністрів України пропонуєВерховній Раді скасувати ліцензування експорту та імпорту етилового, коньячного і плодового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів з метою стимулювати зовнішньоекономічну діяльність України.

Відповідна пропозиція міститься в урядовому законопроекті №2498а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності", розміщеному на сайті парламенту.

"Метою прийняття Закону України є лібералізація та дерегуляція зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у сфері експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів шляхом скасування такого ліцензування", - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

Також наголошується, що обсяг платежів до бюджету від придбання ліцензій є незначним порівняно з надходженнями від сплати податків і зборів за експорт-імпорт тютюну, алкогольних напоїв і спирту. У зв'язку з цим скасування ліцензій істотно не відіб'ється на стані бюджету.

Відповідно до законопроекту, оптова торгівля етиловим, коньячним і плодовим спиртом буде й надалі здійснюватися за ліцензії на оптову торгівлю.

Що стосується алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то українські підприємства зможуть здійснювати імпорт і експорт, оптову торгівлю і відвантаження для реалізації магазинами безмитної торгівлі на основі ліцензії на оптову торгівлю відповідними товарами.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня набрали чинності зміни до Податкового кодексу про прирівнювання пива до алкогольних напоїв. Згідно цим змінам, вводиться атестація і ліцензування виробництва, імпорту та експорту пива. Крім того, виробники пива зобов'язані придбавати ліцензію на оптовий продаж за 500 тисяч гривень на рік.

14 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін у деякі закони України про регулювання виробництва і обігу пива" (№2971-д), яким передбачається річна плата в 30 тисяч гривень за ліцензію на право оптової торгівлі для малих виробників пива, обсяг виробництва і продажів яких не перевищує 3 тисяч гектолітрів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило законопроект, що передбачає запровадження диференційованого підходу до визначення вартості ліцензії на оптову продаж пива. За планом міністерства, міні-пивоварні і малих дистриб'юторів пропонується звільнити від оплати ліцензії, для середніх пивоварень і дистриб'юторів – істотно знизити її вартість, а для великих компаній – залишити на нинішньому рівні в 500 тисяч гривень на рік.