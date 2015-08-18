Україна збільшила експорт меду на 24%

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра з питань євроінтеграції Владиславу Рутицьку.

За її словами, в 2014 році найбільшими імпортерами українського меду були Німеччина – 11,5 тис. тонн, США – 7,8 тис. тонн, Польща – 7 тис. тонн, Словаччина – 1,8 тис. тонн, Франція – 1,8 тис. тонн, Іспанія – 1,6 тис. тонн.

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«Це свідчить про те, що українська продукція меду є конкурентоспроможною на світових ринках. Валове виробництво меду становить 70 і більше тисяч тонн, що ставить Україну на перше місце в Європі і третє - у світі», - цитує Рутицьку прес-служба Мінагропроду.

За її словами, важливим для галузі також є виробництво додаткових продуктів бджільництва - прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, бджолиної отрути, які є сировиною для харчової і фармацевтичної галузей.

Як повідомлялося, за даними Мінагропроду, валове виробництво меду в Україні в 2014 році становило 66,5 тисячі тонн. При цьому експорт меду в 2014 році становив 36,3 тис. тонн, що на 67,6% більше, ніж роком раніше.