В Україні почали значно менше виробляти горілки і більше коньяку

Згідно з повідомленням, у липні поточного року виробництво горілки становило 1,65 млн дал, що на 19,2% більше, ніж у червні, і на 0,8% більше від показника липня 2014 року.

За даними Держстату, виробництво коньяку та бренді в Україні за 7 місяців 2015 року зросло на 24,3% порівняно з січнем-липнем 2014 року і становило 1,5 млн дал. У липні 2015 року виробництво коньяку та бренді становило 0,2 млн дал, що на 3,1% більше, ніж у червні, і на 2,6% перевищує показник липня 2014 року.

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Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні у січні-липні 2015 року знизився на 18,2% - до 4,9 млн дал. У липні виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 0,6 млн дал, що на 24,4% менше, ніж у червні цього року, та на 41,6% менше, ніж у липні минулого року.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки в Україні в 2014 році скоротилося на 4,6% порівняно з 2013 роком – до 21,4 млн декалітрів, коньяку та бренді - на 11,6%, до 2,6 млн дал, лікерів та інших спиртних напоїв - на 3,6%, до 10,4 млн дал.