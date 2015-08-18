В Україні на чверть зменшилось виробництво шоколаду, печива, соків та соняшникової олії

Українські підприємства в січні-липні виробили 89,3 тисячі тонн шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, що на 29,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, в липні було вироблено 11,5 тисячі тонн цієї продукції, що на 18,1% більше, ніж у червні цього року, але на 22,6% менше, ніж у липні минулого року.

За даними Держстату, виробництво солодкого печива і вафель в січні-липні скоротилося на 23,5% і склало 138 тисяч тонн. У липні поточного року українські підприємства виробили 22,3 тисячі тонн даної продукції, що на 9,6% більше обсягу виробництва в червні цього року, але на 8,6% менше, ніж було вироблено в липні 2014 року.

Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, за звітний період зросло на 3,4% порівняно з січнем-липнем минулого року. В абсолютних цифрах обсяг виробництва склав 108 тисяч тонн. При цьому в липні було вироблено 16,6 тисячі тонн даної продукції, що на 4,1% більше, ніж у червні цього року, і на 7,3% більше, ніж у липні минулого року.

Крім того, у січні-липні поточного року українські підприємства скоротили виробництво фруктових і овочевих соківпорівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,1% - до 131 тисячі тонн, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, згідно з повідомленням, в липні цього року було вироблено 16,3 тисяч тонн цієї продукції, що на 22,3% менше, ніж у червні 2015 року, і на 31,7% менше, ніж у липні минулого року.

Сокових сумішей у січні-липні 2015 року було вироблено 119 тисяч тонн, що на 21,2% менше, ніж протягом аналогічного періода минулого року. При цьому в липні українські підприємства виробили 15,6 тисячі тонн цієї продукції – на 19,8% менше, ніж у червні поточного року, і на 7,2% менше, ніж у липні минулого року.

Виробництво консервованих овочів в січні-липні скоротилося на 39,5% - до 23,7 тисячі тонн. У липні 2015 року було вироблено 9,2 тисячі тонн цієї продукції, що в 1,8 рази більше, ніж у червні 2015 року, але на 34% менше, ніж у липні минулого року.

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-липні 2015 року склало 2,023 мільйона тонн, що на 22,4% менше, ніж протягом перших 7 місяців 2014 року, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому в липні обсяг виробництва соняшникової олії склав 207 тисяч тонн, що на 35,8% менше, ніж у липні 2014 року, і на 16,4% менше, ніж у червні поточного.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів за 7 місяців поточного року скоротилося на 26% – до 117 тисяч тонн. При цьому в липні виробництво даної продукції склало 17,5 тисячі тонн, що на 12,1% менше, ніж у липні 2014 року, але на 18,2% більше, ніж у червні 2015 року.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Зазначається, що Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні в 2014 році зросла на 26,7% – до 4,2 мільйона тонн, маргаринів та жирів – скоротилося на 4%, до 269 тисяч тонн.