Експорт українських продуктів у Росію впав до історичного мінімуму

Частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року становила 2% проти 8% в аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на голову відомства Олексія Павленка.

Згідно з повідомленням, таким чином Україна довела обсяги торгівлі продовольством з Росією до історичного мінімуму.

«Якщо в першому півріччі 2014 року в географічній структурі українського експорту продовольства частка РФ становила майже 8%, то в поточному році її частка скоротилася до 2%», - йдеться в повідомленні.

При цьому в абсолютному вираженні експорт до Росії в першому півріччі 2015 року становив 125 млн дол., що, згідно з повідомленням, на 80% менше аналогічного показника минулого року. Загальний же обсяг поставок української продукції за кордон за вказаний період склав 6,5 млрд дол. США. Крім того, протягом 2010-2014 років обсяг торгівлі продовольством з Росією скоротився на 40%.

Міністр зазначив, що російський ринок втрачає свою значимість для українських аграріїв на користь ринків Європи, Африки, Азії та Америки.

«Стратегічне значення російського ринку для України - радянської атавізм. Через непрогнозованість, штучні обмеження, м'ясні та молочні торгові війни, блокади нашої кондитерської продукції українські виробники давно почали орієнтуватися на європейський, азіатський, африканський і американський ринки. Успішна диверсифікація дозволила в значній мірі компенсувати недоотриману вигоду від експорту до Росії», - цитує Павленка прес-служба.

У повідомленні наголошується, що для зменшення негативного ефекту російського ембарго для молочної галузі виробники скорегували обсяги виробництва та напрями використання сировини. Міністр підкреслив, що з початку 2016 року українські виробники будуть вести діяльність в умовах повноцінної економічної асоціації з Європейським Союзом. При цьому Росія не зможе серйозно впливати на експорт нашої продукції.

«Росія не зможе серйозно вплинути на експорт нашої продукції, навіть якщо застосує санкції, які зараз діють щодо європейських і американських товарів. Це скоріше стане стимулом для технічного і технологічного переозброєння нашої харчової промисловості та відкриття для якісних українських товарів нових світових ринків», - зазначив Павленко.

У той же час, згідно з повідомленням, імпорт російського продовольства не відіграє суттєвої ролі на ринку України, а значить, скорочення його обсягів або повна заборона ніяк не вплинуть на продовольчу безпеку нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг експорту товарів до Російської Федерації в першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 59,4% - до 2,3 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 56% - до 2,9 млрд дол. Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-червня 2015 року склав 1,25 млрд дол., що в 3 рази більше показника за аналогічний період минулого року.

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Поряд з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд посилили тиск на українських експортерів. На сьогоднішній день діють тимчасові обмеження на постачання до Росії молочної, м'ясної, рослинної продукції багатьох українських підприємств.