Спирт в Україні до кінця року дорожчати не буде

13:27, 19 серпня 2015
Агро
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З 1 серпня 2015 року ціна одного декалітра спирту така ж, як і в липні, червні та травні – 240 грн

/ kazakh-zerno.kz

Підвищення ціни на етиловий спирт у 2015 році не буде, ціна одного декалітра спирту класу «Люкс» залишиться на рівні 240 грн, повідомила прес-служба державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» з посиланням на виконуючого обов'язки директора компанії Романа Іванюка.

«З 1 серпня 2015 року ціна одного декалітра спирту така сама, як і в липні, червні і травні – 240 грн... Підвищення ціни на спирт етиловий цього року не передбачається», - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба, ринок спирту стабілізувався завдяки позитивним результатам роботи підприємства в першому півріччі і налагодженню роботи із закупівель.

«На сьогодні ми купуємо тонну кукурудзи за 2980 грн, тонну пшениці - за 2850 грн. Для порівняння, ще на початку березня вартість зерна коливалася між 3500 і 4400 грн за тонну. Ми постійно стежимо за ринковою ситуацією і максимально швидко реагуємо на всі зміни. Адже на заводах «Укрспирту» вартість сировини і газу в собівартості готової продукції становить 90%», - цитує Іванюка прес-служба.

Згідно з повідомленням, обсяги виробництва етилового спирту на підприємстві в січні-липні становили 4,5 млн декалітрів. Фінансовий результат «Укрспирту» до оподаткування становив 96 млн грн, що майже в два рази перевищує аналогічний показник минулого року (49 млн грн). За цей період підприємство погасило 136 млн грн заборгованості, придбаної в 2014 році.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрспирт» з 1 березня підвищив відпускні ціни на етиловий спирт класу «Люкс» на 51,4% - до 265 грн/дал, а з 1 квітня знизив на 9% - до 240 грн.

За словами Іванюка, за перше півріччя 2015 року компанія повністю розрахувалася за набутими в 2014 році боргами перед «Нафтогазом» на загальну суму 76,8 млн грн. Крім того, «Укрспирт» погасив практично всю заборгованість з оплати за зерно – 58 млн грн. Залишок боргових зобов'язань планується погасити до кінця серпня.

У січні-березні 2015 року «Укрспирт» збільшив чистий прибуток у 2,2 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 16 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».

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