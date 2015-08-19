Українські аграрії завершили збір ранніх зернових, намолотивши 36,66 мільйона тонн зерна з площі 10,1 мільйона га, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко на прес-конференції.

"Ми намолотили більше, ніж торік, майже на 2 мільйони тонн. Цього року з площі 10,1 мільйона гектарів намолочено 36,7 мільйона тонн зерна при врожайності 36,2 центнер/га", - сказав Павленко, зазначивши, що в 2014 році з площі 9,8 мільйона га було зібрано 34,8 мільйона тонн зернових.

За даними Мінагропроду, українські сільськогосподарські підприємства намолотили 26,8 мільйона тонн пшениці з площі 6,8 мільйона га і 8,5 мільйона тонн ячменю з площі 2,8 мільйона га.

Міністр зазначив, що жита зібрано 365 тисяч тонн з площі 144 тисячі га, вівса – 482 тисячі тонн з 203 тисяч га, гороху – 392 тисячі тонн з 169 тисяч га, ріпаку – 1,7 мільйона тонн з 674 тисяч га.

При цьому найбільший вал зерна намолочено в Одеській області – 3 мільйони тонн. Дніпропетровська і Харківська області зібрали по 2,8 мільйона тонн, Запорізька – 2,6 мільйона тонн, Миколаївська та Херсонська – по 2,4 мільйона тонн, Вінницька – 2,3 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує валовий збір зернових культур у країні в 2015 році на рівні 60 мільйонів тонн, при цьому експорт зерна в поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016) може скласти до 36 мільйонів тонн.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж в 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.