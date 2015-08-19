В Україні зафіксовано другий випадок АЧС на промисловому підприємстві

В Україні зафіксовано вже другий за останній місяць випадок зараження вірусом африканської чуми свиней (АЧС) на промисловому підприємстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (Держветфітослужба), нова спалах АЧС було виявлено на агрофірмі "Козацька" в Сумській області.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня фахівці Держветфітослужби виявили вірус африканської чуми свиней на агрокомбинате "Калита" (Броварський район Київської області). Через спалах АЧС на "Калиті" згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби із захворюванням на комбінаті було ліквідовано 62,7 тисячі свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.

За даними Держветфітослужби, всього з 2012 року в Україні зареєстровано понад 30 випадків АЧС, з яких 16 – в дикій фауні.