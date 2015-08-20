Іран зацікавлений в постачаннях зернових з України – голова Мінагропроду

Про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Загальне бажання – до 3 млн тонн», – сказав він у відповідь на питання про передбачувані обсяги постачання українського зерна в Іран.

Міністр зазначив, що у вересні представники очолюваного ним відомства відвідають Іран з робочим візитом, під час якого обговорюватимуться умови майбутньої співпраці.

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Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі відзначало, що близька перспектива зняття економічних санкцій з Ірану актуалізувала питання розвитку українського аграрного експорту в цю країну.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує валовий збір урожаю зернових культур у країні в 2015 році в діапазоні 55-62 млн тонн.