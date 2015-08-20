Українські підприємства експортуватимуть яйця в Ізраїль

Два українських підприємства отримали дозвіл на експорт харчових яєць до Ізраїлю. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова Міністерства аграрної політики і продовольства (Мінагропрод) Олексій Павленко.

«Два українських підприємства отримали дозвіл на експорт столових курячих яєць до Ізраїлю. Це черговий доказ того, що українські виробники підвищують якість продукції й здатні конкурувати на світових ринках», - написав Павленко.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в активізації торговельних відносин з Ізраїлем і готова розширювати асортимент продукції.

Як уточнив на брифінгу заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (Держветфітослужби) Олександр Вержиховський, дозвіл на експорт українських яєць до Ізраїлю було отримано після інспекції ізраїльськими державними ветеринарами семи українських підприємств.

За словами Вержиховського, дозвіл на експорт отримали підприємства груп «Овостар» (Березанська птахофабрика) і «Авангард» (агрофірма «Авіс»). Зазначені підприємства зможуть почати постачання до Ізраїлю вже цього року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва яєць в Україні в січні-липні 2015 року знизився на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 10,7 млрд штук.