Боротьба з чумою свиней затягнеться як мінімум до 2017 року – Мінагропрод

«Ми не закінчимо боротьбу з африканською чумою свиней і в 2016 році», - сказав він.

За словами заступника міністра, для того, щоб справитися з вірусом, компетентним державним органам недостатньо просто ліквідувати вогнища інфекції, оскільки вірус може підтримувати свою життєдіяльність й за межами живих організмів.

«Якщо ми закриємо вогнища, то це не означає, що завтра нічого не буде. Оскільки вірус сьогодні в лісі чекає, коли пройде наступний кабан чи людина, яка потім прийде у двір (господарський – УНІАН) і – новий спалах», - сказав Краснопольський.

Він повідомив, що Міністерство аграрної політики та продовольства має намір просити Міністерство фінансів збільшити фінансування програм по боротьбі з АЧС у 2016 році. Крім того, Краснопольський дав доручення Державній ветеринарній та фітосанітарній службі залучати науковців до перевірок господарств.

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Як повідомляв УНІАН, на 20 серпня з початку року в Україні зареєстровано 19 випадків АЧС, 4 з яких – у дикій фауні.

Перший випадок масштабного зараження АЧС на промисловому підприємстві було зафіксовано 28 липня на агрокомбінаті «Калита». Згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби із захворюванням на комбінаті було знищено 62,7 тис. свиней.

19 серпня Держветфітослужба повідомила про новий спалах АЧС на підприємстві - агрофірмі «Козацька» в Сумській області, де було знищено понад 260 свиней.