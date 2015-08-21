Яценюк очікує $6 мільярдів від експорту аграрної продукції

Валютна виручка, яка може надійти в країну в результаті експорту української аграрної продукції на зовнішні ринки, становитиме близько 6 млрд дол., повідомив під час засідання з зернотрейдерами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми очікуємо врожай на рівні минулого року, – сказав Яценюк. – Ми очікуємо, що впродовж поточного року кожен третій долар, який надійде до України, буде від агроекспорту. Ми в поточному році прогнозуємо валютну виручку від реалізації сільгосппродукції на рівні 6 млрд дол. Зараз друга половина року, і зараз ми вже маємо близько 4 млрд дол.».

Яценюк наголосив, що аграрний сектор був і залишається одним із рушійних важелів української економіки, що мають вплив не тільки на формування нових робочих місць, а й на валютно-курсову стабільність, оскільки саме агроекспорт дозволяє нагромаджувати золотовалютні резерви.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує валовий збір зернових культур в Україні в 2015 році на рівні 59,1 млн тонн порівняно з 63,9 млн тонн, зібраних минулого року. Водночас, за оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, урожай становитиме близько 60 млн тонн. При цьому експорт зерна в поточному маркетинговому році (МР, липень 2015 року – червень 2016) може становити до 36 млн тонн.

Станом на 12 серпня українські аграрії зібрали 36 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі близько 10 млн га.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.