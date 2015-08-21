Яценюк: Росія з 2016 року перекриє українським продуктам доступ на свій ринок

Він нагадав, що вже зараз український експорт у Росію становить не більш як 2% у загальному обсязі експорту.

«Чим більше ми будемо збільшувати обсяги експорту, тим меншою буде частка Росії. Вони впродовж останніх років все робили для того, щоб скоротити український експорт на свої ринки. Вони думали, що ми не знайдемо інші ринки, але ми знайшли. Та системні порушення Росією Угоди про зону вільної торгівлі фактично змусили український агросектор ставати більш конкурентним, більш ефективним, йти на нові ринки і одержувати ці ринки. Тому Росія перестала бути визначальною для українського агросектору, – сказав Яценюк. – І зараз вони хочуть після повноцінного набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі, яка набуває чинності з 1 січня 2016 року, я так розумію, що вони повністю перекриють нам ринок, ось тоді й зійде експорт до нуля. А ми продовжимо шукати нові ринки і збільшувати обсяги експорту на нові ринки».

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінагропроду Олексій Павленко заявив, що частка російського ринку в експорті української сільськогосподарської продукції в першому півріччі 2015 року становила 2% проти 8% за аналогічний період минулого року. При цьому в абсолютному вираженні експорт до Росії в першому півріччі 2015 року становив 125 млн дол., що на 80% менше аналогічного показника минулого року. Загальний же обсяг поставок української продукції за кордон за цей період становив 6,5 млрд дол. США. Крім того, впродовж 2010-2014 років обсяг торгівлі продовольством із Росією скоротився на 40%. Павленко також відзначив, що російський ринок втрачає свою значимість для українських аграріїв на користь ринків Європи, Африки, Азії та Америки.