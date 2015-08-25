Російські постачальники зерна через обвал рубля заморозили експорт і продажі в держфонд

В Зерновому союзі Росії заявили про тимчасове призупинення експорту російськими виробниками зерна, пишуть "Известия".

"Експорт пшениці в цьому році обвально низький. Якщо дивитися по іншим культурам — ячменю, кукурудзі, — вони вивозяться більш активно. Але пшениця — це наша основна експортна стаття, а її продаж йде більш повільними темпами, ніж у минулому році. Попит на нашу пшеницю високий, але у нас мито, прив'язане до долара, знищило всяку конкурентоспроможність, і ми самі віддаємо наші ринки збуту нашим конкурентам. Чим вищий курс, тим вище мито", — пояснює труднощі аграріїв глава Зернового союзу Аркадій Злочевський. За його словами, при курсі 71 рубль за $1, вартість 1 т зерна становить 12,78 тис. рублів ($180), а мито за той же обсяг — 890 рублів. При цьому курс, за яким мито сплачується, вираховує ФМС не на момент укладання контракту поставки, а коли зерно вже відвантажено на судно і оформляється декларація. При нестабільному курсі рубля по відношенню до долара постачальники не можуть впевнено прорахувати свої витрати.

Читайте такожІран зацікавлений в постачанні зернових з України – глава Мінагропроду"Зерновики законсервують поставки за кордон і будуть чекати, поки курс не стабілізується. Адже їх інші витрати нічим не обмежені — ціна добрив теж намертво прив'язана до курсу долара", — зазначив Злочевський.

Він підтвердив, що також припинено продаж у внутрішній інтервенційний фонд, так як ціни по держзакупівлям не були підняті у відповідності з курсом.

За даними ФМС, у 2014 році Росія продала за кордон 22,1 млн т зерна, збільшивши експорт порівняно з 2013-му на 60,5%. Урожай минулого року склав 105,3 млн т зерна.