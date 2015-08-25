Яценюк подякував аграріям за черговий майже рекордний врожай

«Спільна мета аграріїв, зернотрейдерів і держави загалом створити відповідні умови, щоби один з основних секторів української економіки розвивався, завойовував нові ринки, створював робочі місця, сплачував податки і розширював вплив України на світову продовольчу безпеку», - сказав Прем’єр-міністр.

Арсеній Яценюк зазначив, що Україна очікує зібрати врожай фактично на рівні рекордних результатів минулого року та отримати близько 6 млрд дол. США валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції. «Кожен третій долар, який отримує Україна, приносить аграрний сектор. Це безпосередньо впливає на валютно-курсову стабільність, накопичення золотовалютних резервів НБУ та утримання економіки в прогнозованих параметрах як по інфляції, так і по валютному курсу», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Голова Уряду висловив подяку працівникам галузі за успішний сезон та, відзначаючи роботу профільного міністра, позитивно оцінив роботу з диверсифікації експорту продовольчої продукції з російського на європейські, азійські та африканські ринки: «Позитивна тенденція - доля російського ринку складає лише 2% від загального обсягу сільськогосподарської продукції, яку продає Україна, цей показник зменшено в 4 рази».

У свою чергу, звітуючи про роботу, Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко зазначив, що попри складні економічні умови, тимчасову анексію Криму та бойові дії на територіях Донецької та Луганської областей українські виробники в повному обсязі провели посівну та наразі успішно збирають урожай. «Ми дійсно йдемо на хороший урожай, ранніх зернових вже зібрали більше ніж у минулому році на 2 млн тонн. За результатами маркетингового періоду на 1 липня маємо рекордний експорт - 34,6 млн тонн. Це не межа, адже наша спільна мета вийти на 36 млн тонн», - зазначив Олексій Павленко.

Він підкреслив, що українські аграрії виходять на нові зовнішні ринки, наразі для деяких товарних груп відкривають кордони Ізраїль та Єгипет. Спільно з Мінінфраструктури опрацьовуються проекти з розвитку логістичних потужностей, планово здійснюється децентралізація галузі.

Зі свого боку Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, спілкуючись з аграрними експертами та журналістами, зазначив, що виробники вже відчули позитивні результати цієї роботи. «Відміна сертифікатів якості продукції, обов’язкових карантинних сертифікатів - приклад успішної та синхронної роботи бізнесу та профільного міністерства. Вагони не простоюють по п’ять діб як раніше, аграрії перестали сплачувати за це. В іншому випадку рекордний експорт Україна просто не змогла б відвантажити. За оцінками Кабміну, підприємці заощадили принаймні мільярд гривень і це лише на хабарах. Бізнесу та профільним асоціація імпонує такий підхід аграрного міністерства, можу сказати, при колишній команді таких результатів ми б не досягли», - сказав Володимир Клименко.