Жителі окупованого Криму масово скаржаться на нестачу води для побутових потреб.

Про це на засіданні кримського окупаційного уряду повідомила так звана віце-прем'єр РК Лариса Опанасюк, передають «Новости Крыма».

З початку місяця на «гарячу лінію» надійшло близько 130 звернень кримчан щодо відсутності водопостачання, сказала чиновниця.

Зокрема, за її даними, проблеми з водопостачанням відчувають жителі Керчі, Феодосії, Судака, ряду сіл Нижньогірського і Бахчисарайського районів. Крім того, надходять масові скарги на відсутність води з смт Леніне, сіл Семисотка Ленінського району, Бабенково і Первомайське Кіровського району.

Зокрема, жителі Первомайського раніше використовували воду з колодязя, що належить «Кримській залізниці». Однак працівники залізниці опечатали даний колодязь, в результаті мешканці залишилися без води, пояснила Опанасюк.

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У свою чергу нелегітимна заступник голови Ради міністрів РК Євгенія Бавикіна додала, що влада вже проводить заходи з вилучення у підприємства об'єктів водопостачання та водовідведення.

«Вони з порушеннями використовують питну воду на свої потреби, а не на забезпечення водою населення. Така ж ситуація з Керчю і Феодосією», – уточнила Бавикіна.

Псевдоглава Криму Сергій Аксьонов доручив органам виконавчої влади в населених пунктах, що зазнають проблеми з водою, внести пропозиції на республіканський рівень про вирішення даної ситуації.