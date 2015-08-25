Експорт українського зерна досягне майже 37 мільйонів тонн

Відповідний прогноз у своєму офіційному мікроблогу в Twitter опублікував керівник Мінагропроду Олексій Павленко.

Зокрема, за прогнозами Мінагропроду, експорт пшениці з України в 2015-2016 МР становитиме 15,9 млн тонн, кукурудзи - 16,9 млн тонн, ячменю - 3,7 млн тонн, інших культур – 0,3 млн тонн.

При цьому в міністерстві очікують, що виробництво зерна в Україні в 2015 році становитиме 60,5 млн тонн. З них 25,8 млн тонн припаде на пшеницю, 24,5 млн тонн – на кукурудзу, а 8,2 млн тонн – ячмінь. Крім того, за оцінками Мінагропроду, цього року Україна збере 355 тис. тонн жита, 135 тис. тонн гречки і 1,4 млн тонн інших зернових культур.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Павленко заявляв, що в сезоні 2015-2016 експорт зернових з України може становити 36 млн тонн при валовому зборі зерна в поточному році на рівні 60 млн тонн.

За даними Мінагропроду, Україна в 2014-2015 МР експортувала рекордні для країни 34,8 млн тонн зерна, що на 1,6 млн тонн більше, ніж роком раніше. Зокрема, експорт пшениці становив 11,2 млн тонн, кукурудзи – 18,8 млн тонн, ячменю – 4,5 млн тонн, інших зернових – 0,3 млн тонн.