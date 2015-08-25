Експорт українського цукру та кондитерських виробів до Росії впав учетверо

Продаж українського цукру і кондитерських виробів до Росії в першому півріччі 2015 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року більш як у чотири рази - до 2,4 млн дол., і становив 3,6% загального обсягу експорту цієї продукції, тоді як торік на частку Росії припадало 11% поставок за кордон.

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на директора організації Юрія Лупенка.

«Через постійні односторонні заборони Росія втратила позицію основного імпортера української продукції цієї групи. Експорт до Росії, який у січні-червні минулого року становив 9,95 млн дол. США, за шість місяців цього року скоротився більш як у чотири рази - до 2,4 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними інституту, в першому півріччі поточного року українські підприємства експортували цукру і кондитерських виробів на 92,3 млн дол., що на 36% більше аналогічного показника минулого року.

Основними покупцями українського цукру і кондитерських виробів у зазначений період стали Киргизстан, куди пішло 19,5% експорту, Казахстан (12,8%), Румунія (7,6%), Азербайджан (6,6%), Туркменістан (6,0%), Білорусь (4,8%) і Грузія (4,1%).

Разом з тим, Росія продовжує імпортувати значну частину какао і шоколаду, який продається за межі нашої країни. На її частку в першому півріччі 2015 року припало 18,2% експорту цієї продукції.

Загальний обсяг поставок какао і шоколаду з України в зазначений період становив 75,51 млн дол. проти 156,03 млн дол. у першому півріччі 2014 року. Важливими імпортерами цих продуктів також є Казахстан, який купує 14,1% експорту, Білорусь (8,1%), Азербайджан (7,9%), Грузія (7,0%) і Молдова (5,0%).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао, в Україні в січні-червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 30,5% - до 77,8 тис. тонн. Солодкого печива і вафель за вказаний період було вироблено 116 тис. тонн, що на 25,8% менше тогорічного показника. Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, в першому півріччі 2015 року збільшилося на 2,7% - до 91,7 тис. тонн.