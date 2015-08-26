У Росії готують інструкцію для правильного знищення санкційних продуктів

Федеральна митна служба РФ приступила до розробки порядку знищення продуктів, ввезення яких в Росію заборонено ембарго.

Це випливає з інформації, розміщеної на порталі розкриття інформації про підготовку нормативно-правових актів, пише lenta.ru.

Текст проекту документа не наводиться. Вказується, що його розробка розпочата, і що він пройде публічне обговорення.

29 липня 2015 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення з 6 серпня продуктів, які потрапляють під обмежувальні заходи.

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Росія 7 серпня 2014 року ввела ембарго на ввезення продуктів з країн, що підтримують антиросійські санкції. До них належать США, країни Євросоюзу, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія та Ліхтенштейн.

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Спочатку термін дії заборони становив один рік, влітку 2015 року він був продовжений до 6 серпня 2016 року.