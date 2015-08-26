Бджолярі РФ хочуть замінити імпортні снікерси російським медом
Російські бджолярі звернулися за допомогою до Міністерства сільського господарства, для того щоб збільшити потенціал пасічного господарства країни.
Як розповів «Известиям» президент Російського національного союзу бджолярів Арнольд Бутов, в умовах продуктового ембарго вкрай важливо підтримати російську бджолярську галузь, тому вони і попросили голову Мінсільгоспу РФ Олександра Ткачова до мінімуму скоротити закупівлю зарубіжних солодощів. Натомість пасічники пообіцяли міністру сільського господарства «завалити Росію медом».
«У нас є мед, а ми використовуємо потенціал нашої галузі лише на 10%. За умов найменшої підтримки держави ми завалимо Росію медом. Зараз весь світ відвертається від снікерсів. Коли був чемпіонат світу з футболу в Німеччині, то федерація футболу цієї країни замовила мед, прополіс, маточне молочко і пергу. А у нас був тільки снікерс», — говорить Бутов.
За словами Бутова, пропозиція від бджолярів в Мінсільгоспі підтримали і планують надалі співпрацювати з галуззю.
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Варто відзначити, що Мінсільгосп не уповноважений вводити заборону на закупівлю яких-небудь товарів, відомство може виступити з ініціативою введення повної або часткової заборони чого-небудь. Наприклад, як це було у 2014 році, коли фахівці Мінсільгоспу підготували проект постанови уряду, який передбачав введення заборони на закупівлі імпортних продовольчих товарів для державних і муніципальних служб.
Цікаво, що в кінці червня голова Мінсільгоспу Олександр Ткачов вже заявляв про можливу, але в цей раз повну заборону на ввезення зарубіжних солодощів, "оскільки у нас дуже потужна власна кондитерська промисловість".