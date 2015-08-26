Бджолярі РФ хочуть замінити імпортні снікерси російським медом

Як розповів «Известиям» президент Російського національного союзу бджолярів Арнольд Бутов, в умовах продуктового ембарго вкрай важливо підтримати російську бджолярську галузь, тому вони і попросили голову Мінсільгоспу РФ Олександра Ткачова до мінімуму скоротити закупівлю зарубіжних солодощів. Натомість пасічники пообіцяли міністру сільського господарства «завалити Росію медом».

«У нас є мед, а ми використовуємо потенціал нашої галузі лише на 10%. За умов найменшої підтримки держави ми завалимо Росію медом. Зараз весь світ відвертається від снікерсів. Коли був чемпіонат світу з футболу в Німеччині, то федерація футболу цієї країни замовила мед, прополіс, маточне молочко і пергу. А у нас був тільки снікерс», — говорить Бутов.

За словами Бутова, пропозиція від бджолярів в Мінсільгоспі підтримали і планують надалі співпрацювати з галуззю.

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Варто відзначити, що Мінсільгосп не уповноважений вводити заборону на закупівлю яких-небудь товарів, відомство може виступити з ініціативою введення повної або часткової заборони чого-небудь. Наприклад, як це було у 2014 році, коли фахівці Мінсільгоспу підготували проект постанови уряду, який передбачав введення заборони на закупівлі імпортних продовольчих товарів для державних і муніципальних служб.

Цікаво, що в кінці червня голова Мінсільгоспу Олександр Ткачов вже заявляв про можливу, але в цей раз повну заборону на ввезення зарубіжних солодощів, "оскільки у нас дуже потужна власна кондитерська промисловість".