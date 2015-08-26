Україна наростила експорт зерна до Китаю майже у 8 разів

У січні-червні 2015 року Україна експортувала до Китайської Народної Республіки 2,74 мільйона тонн зернових культур, що в 7,8 рази перевищило відповідний показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) з посиланням на главу міністерства Павленка.

Згідно з повідомленням, із зазначеного обсягу експортованих до Китаю зернових, основну масу зайняла кукурудза – 2,7 мільйона тонн, інші культури склали лише 0,04 мільйона тонн.

Крім цього, за інформацією Павленка, у першому півріччі Україна збільшила обсяг експорту до Китаю соняшникової олії на 6,8% - до 330 тисяч тонн.

При цьому, в асортименті українських рослинних жирів, що експортуються до КНР у поточному році з'явилася нова продукція. У першому півріччі поточного року в Китай було поставлено 32,4 тисяч тонн соєвого та 14,1 тисяч тонн ріпакової олії, які минулого року не експортувалися.

Всього ж, за даними глави Мінагропроду, Україна за перше півріччя поставила в Китай сільгосппродукції на загальну суму 783,3 мільйона доларів, що вже перевищило результат 2014 року.

Читайте такожУкраїна отримає дозвіл на експорт соняшникового шроту в Китай до кінця серпня

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, в 2014 році експорт української сільгосппродукції в Китай виріс на 58% порівняно з 2013 роком – до 767,3 мільйона доларів. Таким чином, частка продукції агропромислового комплексу в структурі загального товарообігу України і КНР в 2014 році склала 29%.