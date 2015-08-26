НБУ: Зростання агросектору у липні сповільнило падіння виробництва базових галузей

Про це повідомляється в аналітичній записці Національного банку «Оцінка економічного стану України».

Так, у звіті йдеться, що у липні 2015 року різко сповільнилося зниження індексу виробництва базових галузей (далі – ІВБГ) — до 8,7% у річному вимірі з 17,6% у річному вимірі в червні. Також наголошується, що значний вплив на сповільнення падіння ІВБГ мало зростання обсягів виробництва в сільському господарстві. «Цього року український аграрний сектор, не дивлячись на складну ситуацію, забезпечив рекордний урожай ранніх зернових культур, що дозволило збільшити загальні обсяги сільськогосподарського виробництва у липні поточного року у порівнянні липнем минулого на 1,9% проти падіння на 17,2% в червні», — прокоментував Міністр аграрної політик та продовольства України Олексій Павленко.

Також, за інформацією ДФС, показник зовнішньоторговельного сальдо по сільськогосподарській продукції збільшився на 250 млн дол. США: з 5,37 млрд дол. за січень-липень 2014 року, до 5,62 млрд дол. у поточному.

Нагадаємо, 21 серпня під час розширеної наради з зернотрейдерами Прем’єр-Міністр України Арсеній Яценюк висловив подяку аграріям за вдалий сезон та високий урожай ранніх зернових культур, який вже перевищив минулорічний рекордний майже на 2 млн тонн більше, а також відзначив, що протягом поточного року кожен третій долар, який прийде в Україну, забезпечить аграрний сектор.