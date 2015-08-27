Казахстанці мішками скуповують продукти, змітаючи з полиць борошно, крупи та консерви

За словами підприємців, якщо покупці не схаменуться, то в магазинах виникне дефіцит, передає nur.kz з посиланням на «31 канал».

Продавці такого напливу покупців не пригадують з минулого коригування курсу тенге. Наприклад, м'ясо в Усть-Каменогорську місцеві жителі розкуповують, ледь його встигнуть привезти.

«Після того, як долар піднявся, люди створили ажіотаж, по 10-15-20 кілограмів за раз зараз беруть», – розповідає продавщиця м'яса Альміра Халелова.

Читайте такожУ Казахстані обвал тенге на 26% за один день назвали переходом до плаваючого курсуТака ж ситуація з бакалією. Борошно, крупи, консерви – все розходиться як гарячі пиріжки. Запасів на складах і в супермаркетах вистачає, але керівництво продуктових магазинів побоюється, що така купівельна активність може призвести до підвищення цін.

«Поки ми тримаємо всі ціни на колишньому рівні, але, якщо люди будуть в таких обсягах закуповувати продукти, то це викличе дефіцит», – пояснює директор фермерського гастроному Мухаммед Рахимжанов.

Тим часом, у штаб по боротьбі з можливою інфляцією надійшло кілька звернень від покупців з районів, які запевняли, що більше 20-ти торгових точок, що реалізують продукти першої необхідності, закрилися нібито на ремонт, або переоблік. Але є такі підозри, що насправді власники вичікують момент, щоб відкритися для продажу старого товару за новими цінами.

Недбайливих підприємців, які підвищують ціни або прибирають дешевий товар з прилавків, каратимуть штрафами. Розмір буде змінюватись в залежності від отриманого надприбутка. Бізнесмени працювати в збиток не хочуть і ціни тримають. Але населення нікому не вірить і продовжує шикуватися в черги в супермаркетах, скуповуючи все на своєму шляху.