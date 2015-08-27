Україна наростила частку продуктів переробки в експорті продовольства в ЄС

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Україна в січні-червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року наростила частку продуктів переробки в загальному обсязі продовольчого експорту до країн Європейського Союзу, скоротивши частку сировинної продукції з 76% до 67%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) з посиланням на главу відомства Олексія Павленка.

"Поступово українські сільгосптоваровиробники дедалі більше починають використовувати нові можливості експорту продукції переробки на високомаржинальний ринок ЄС", - цитує Павленка прес-служба.

За словами міністра, найбільш показовими у цьому випадку є приклади збільшення в I півріччі експорту до ЄС м'яса птиці - втричі (до 27,3 мільйона доларів), томатної пасти - у 9,5 рази (до 6,9 мільйона доларів), обробленого зерна злаків - майже вдвічі (до 5,6 мільйона доларів), цукру та кондитерських виробів з цукру - в 1,8 рази (до 17,8 мільйона доларів) і готових продуктів із зерна - в 1,3 рази (до 18 мільйонів доларів). Крім того, за інформацією Мінагропроду, у першій половині 2015 року Україна експортувала до ЄС яєчних продуктів на суму 4,5 мільйона доларів, тоді як протягом аналогічного періоду минулого року експорт цієї продукції не здійснювався.

Водночас глава Мінагропроду наголосив, що орієнтація на збільшення частки продукції переробки є пріоритетним напрямком розвитку вітчизняного агросектору і дасть змогу збільшити валютні надходження до країни.

"Пріоритетним напрямком розвитку вітчизняного агросектору є орієнтація на збільшення частки переробки продукції, а також продукції з високою доданою вартістю в загальному сільськогосподарському експорті України. Це дасть нам змогу збільшити валютні надходження до державного бюджету. А поточні результати експорту до ЄС свідчать про високий потенціал української продукції і гарні перспективи на світовому ринку", - зазначив Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, у січні-червні 2015 року Україна експортувала за кордон аграрної продукції на загальну суму 6,7 мільярда доларів, таким чином, продукція АПК в загальному обсязі українського експорту становила 36%.