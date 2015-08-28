РПЦ має намір постачати в магазини форель, моцарелу і овочі

Монастирські господарства Росії готові збільшити кількість вироблених в своїх господарствах продуктів харчування, вони вже стали вирощувати більше овочів і зерна, розводити рибу і зробили багатшими асортимент своїх сирів — в тому числі це моцарелла, качотта, рікотта. Частина господарств планує вийти в торгові мережі і поставляти продукти в Москву, Санкт-Петербург і інші російські міста, пишуть "Известия".

Як розповів заступник голови Синодального відділу по взаємодії Церкви й суспільства Російської православної церкви (РПЦ) - священик Роман Багдасаров, в монастирях відроджується традиція годувати людей під час важких ситуацій - монастирські господарства готові внести свій внесок у імпортозаміщення і можуть його з часом збільшувати.

Читайте такожРосія повернулася в епоху стукацтва: чоловік доніс у поліцію, що його сусідка їсть польських гусей"Потрібно, щоб прийшов рітейлер і сказав, що хоче, припустимо, налагодити продаж лінійки православної продукції — від молока до глазурованих сирків. Все, будь ласка! Монастирські господарства можуть це робити. Але самі вони займатися просуванням товару на ринок не будуть, тому що це - не їхня компетенція. Поки ж господарства, які не звикли працювати на великому ринку, орієнтуються насамперед на потреби місцевих жителів", - сказав Багдасаров.

Він додав, що господарства при монастирях можуть постачати і непродовольчі товари.

"Наприклад, це можуть бути православні інтер'єри — щоб люди мали можливість придбати меблі, зроблені у нас, — більш дешеві і які відповідають традиціям, а не тільки італійські або німецькі", — зазначив він.

Рітейлери, за їх словами, готові працювати з ким завгодно, лише б продукти були якісними.

Гендиректор аналітичного агентства «Сегмент» Денис Нікітас вважає, що монастирські продукти будуть затребувані мережами преміум-класу. А для власників магазинів економ-класу закупівля такої продукції буде невигідна.

Керуючий партнер Management Development Group Дмитро Потапенко вважає, що ні одну мережу не зможуть зацікавити монастирські продукти.

"Богу — Богове, кесарю — кесареве, — сказав він. — Це все одно що на автомобільному заводі ставити на машини ковані болти. Мережі — це, по суті, заводи, і з ними повинні працювати виробники, які теж як заводи, а не як дрібні крамнички. Не буде ж монастир 20-тонними машинами поставляти в мережу свою продукцію".