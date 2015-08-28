Україна закликала ЄС збільшити квоти для української продукції на тлі російського ембарго

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявичюсом.

«Литва, як країна Євросоюзу, прекрасно розуміє, що для нас тепер важливо завоювання нових ринків, а європейський ринок для нас є ключовим. Ми будемо цінувати підтримку вашого уряду в питанні збільшення квот для української продукції, яка поставлятиметься на європейський ринок в рамках угоди про Зону вільної торгівлі», - сказав Яценюк.

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Раніше він підкреслив, що Угода про ЗВТ з ЄС набуде чинності «у будь-якому випадку» з 1 січня 2016 року, навіть незважаючи на погрози Російської Федерації.