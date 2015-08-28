Казахстан відмовився слідом за Росією обмежувати ввезення риби з Норвегії

Підстав для введення обмежень на ввезення в Казахстан риби та рибопродукції з Норвегії немає, повідомляється на сайті Міністерства сільського господарства РК, передає ІА Новини-Казахстан.

Читайте такожРосія розширила продэмбарго на Україну – набуде чинності після запуску вільної торгівлі з ЄСЗгідно з інформацією, на адресу комітету ветеринарного контролю та нагляду міністерства Казахстану надійшли листи від Федеральної служби по ветеринарному та фітосанітарному нагляду Російської Федерації, в яких повідомляється про введення Россільгоспнаглядом з 24 серпня 2015 р. тимчасових обмежень на ввезення в Російську Федерацію продукції 14 норвезьких рибопереробних підприємств через відмову державної служби з нагляду за рослинами, рибою, тваринами, харчовими продуктами Норвегії від проведення фахівцями Россільгоспнагляду інспекції вищевказаних підприємств.

Згідно із законодавством, уповноважені органи держав-членів ЄАЕС, фахівці яких брали участь у перевірці або не брали участь з яких-небудь причин, визнають рішення, засноване на результатах перевірки. Так як перевірка (інспекція) не відбулася, то немає і результатів перевірки, на підставі яких може бути зроблено висновок, до якого повинні приєднатися уповноважені органи держав-членів ЄАЕС, зазначає міністерство.

У міністерстві також наголошують, що згідно з договором про ЄАЕС, продукція казахстанських підприємств, що використовують для переробки на території РК рибу і рибопродукцію норвезьких підприємств, при виконанні певних технологічних операцій вважається продукцією, виробленою в РК, і відповідно не може бути обмежена до вільного переміщення між територіями держав-членів ЄАЕС.