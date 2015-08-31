В Україні 1 вересня на третину подорожчає алкоголь

Як йдеться у сюжеті ТСН, це буде другий етап подорожчання мінімальних оптово-роздрібних цін на лікеро-горілчані вироби. Перше підвищення було 11 липня. Тоді рішення про підняття вартості прийняли, враховуючи інфляцію та падіння гривні.

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За словами виробників, ціни піднімуться через те, що вони не відповідають витратам на виробництво та торгівлю алкоголем. Крім того, прийняті зміни стосуватимуться також коньяку, віскі, ігристого і звичайного вина. Отже, мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за літр 100% спирту зросте майже до 160 грн, мінімальна роздрібна ціна - майже до 250 грн.